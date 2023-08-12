شهد سعر اليورو اليوم السبت 12-8-2023 في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري استقراراً، إذ سجل اليوم في البنك الأهلي المصري 33.88 جنيه للبيع و33.72 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» أسعار الدولار في مختلف البنوك، حسب آخر تحديث لأسعار العملات أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سعر اليورو اليوم السبت: 34.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم السبت: 34.00 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو اليوم السبت: 33.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم السبت: 33.72 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سعر اليورو اليوم السبت: 33.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم السبت: 33.68 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سعر اليورو اليوم السبت: 34.00 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم السبت: 33.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سعر اليورو اليوم السبت: 33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم السبت: 33.79 جنيه للشراء.