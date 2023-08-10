سعر اليورو في البنوك المصرية بنهاية التعاملات اليوم الخميس

استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه في مختلف البنوك المصرية، بنهاية التداولات اليوم الخميس 10 أغسطس 2023، حيث سجل في البنك الأهلي، اليوم، 33.88 جنيه للبيع، و33.72 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن»، في التقرير التالي، أسعار اليورو، في أبرز البنوك المصرية، اليوم الخميس، حسب آخر تحديث أعلنته مواقع البنوك المصرية قبل قليل.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سعر اليورو بنهاية التعاملات: 34.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو بنهاية التعاملات: 34.00 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو بنهاية التعاملات: 33.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو بنهاية التعاملات: 33.72 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سعر اليورو بنهاية التعاملات: 33.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو بنهاية التعاملات: 33.68 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سعر اليورو بنهاية التعاملات: 34.00 جنيه للبيع.

سعر اليورو بنهاية التعاملات: 33.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سعر اليورو بنهاية التعاملات: 33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو بنهاية التعاملات: 33.79 جنيه للشراء.