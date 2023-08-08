سعر اليورو اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات في البنوك المصرية.. مستقر

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء 8-8-2023 بنهاية التعاملات في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، وسجل اليوم في البنك الأهلي المصري 33.95 جنيه للبيع، و33.75 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» أسعار اليورو في جميع البنوك، وفقاً لآخر تحديث لأسعار العملات أعلنته البنوك على مواقعها الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات: 33.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات: 33.74 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات: 33.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات: 33.75 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات: 33.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات: 33.75 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات: 34.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات: 33.86 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات: 34.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات: 33.86 جنيه للشراء.