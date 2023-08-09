سعر اليورو اليوم الأربعاء 9-8-2023 في البنوك.. تراجع ملحوظ

أعلن الموقع الرسمي للبنوك تراجع سعر اليورو اليوم الأربعاء، وذلك مقارنة بالأسعار التي جرى إعلانها أمس، إذ يبلغ متوسط سعر اليوم 33.74 جنيه للشراء أما سعر البيع 33.86 جنيه، وذلك داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر اليورو في البنوك 33.68 جنيه للشراء و33.84 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

ويبلغ سعر اليورو داخل بنك مصر 33.68 جنيه شراء و33.84 جنيه بيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر اليورو اليوم الاربعاء في مصرف أبوظبي الإسلامي 33.84 جنيه بالنسبة للشراء، أما سعر البيع يبلغ 33.97 جنيه.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وبالنسبة لسعر اليورو في بنك قناة السويس يسجل 34.06 جنيه بيع و33.86 جنيه شراء.

سعر اليورو في ميد بنك

وصل سعر الدولار في ميد بنك 34.20 جنيه للبيع، أما سعر الشراء يبلغ 33.83 جنيه.