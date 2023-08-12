«القاهرة الإخبارية»: روسيا تفعل أنظمة الدفاع الجوي لإحباط هجوم «المسيرات»

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنَ فلاديسلاف شابشا، حاكم مقاطعة كالوجا الروسية، أعلن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي، اليوم السبت، في منطقة دجيرجينسكي، وإسقاط طائرة مُسيّرة، مؤكّدًا عدم وقوع خسائر بشرية أو أضرار بالبنية التحتية.

وقال شابشا: «الليلة، تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في منطقة دجيرجينسكي وأسقطت طائرة مُسيّرة»، موضحا أنَّه «نتيجة للحادث لا توجد عواقب على الناس والبنية التحتية».

وتواصل أوكرانيا تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، على عدد من مقاطعات روسيا، إلى جانب مهاجمة السفن الروسية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، في إطار هجومها المضاد.