رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«القاهرة الإخبارية»: روسيا تفعل أنظمة الدفاع الجوي لإحباط هجوم «المسيرات»

كتب:

نرمين عفيفي
10:14 ص | السبت 12 أغسطس 2023
الطائرات المسيرات

الطائرات المسيرات

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنَ فلاديسلاف شابشا، حاكم مقاطعة كالوجا الروسية، أعلن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي، اليوم السبت، في منطقة دجيرجينسكي، وإسقاط طائرة مُسيّرة، مؤكّدًا عدم وقوع خسائر بشرية أو أضرار بالبنية التحتية.

وقال شابشا: «الليلة، تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في منطقة دجيرجينسكي وأسقطت طائرة مُسيّرة»، موضحا أنَّه «نتيجة للحادث لا توجد عواقب على الناس والبنية التحتية».

وتواصل أوكرانيا تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، على عدد من مقاطعات روسيا، إلى جانب مهاجمة السفن الروسية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، في إطار هجومها المضاد.

اقرأ المزيد:

سفير روسيا في لندن: لا يمكن مقارنة الدعم البريطاني لأوكرانيا بنظيره الأمريكي

سفير روسيا في لندن: زودنا مصر بـ30 ألف طن من الحبوب مؤخرا بأسعار معقولة

«القاهرة الإخبارية»: روسيا تدمر 20 طائرة مسيرة أوكرانية

القاهرة الإخبارية: روسيا تسقط مسيرة أوكرانية على بعد 200 كيلومتر من موسكو

روسيا تحبط هجوما بـ20 طائرة مسيرة أوكرانية قرب شبه جزيرة القرم
بقلم نرمين عفيفي