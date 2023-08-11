سفير روسيا في لندن: زودنا مصر بـ30 ألف طن من الحبوب مؤخرا بأسعار معقولة

قال أندريه كيلين، سفير روسيا في لندن، إن اتفاقية الحبوب تمت تنفيذها منذ عام تقريبا، وهي تتألف من جزأين، الجزء الأول هو ما يسمى بالمبادرة البحرية التقنية بخصوص الحبوب من أوكرانيا إلى أفريقيا لكن معظم هذه الحبوب ذهبت لأوروبا وبعض الدول المتطورة.

رفع الحظر عن نظام «سويفت»

وأضاف «كيلين»، خلال لقاء ببرنامج «لقاء خاص» على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، تقديم الإعلامية جمانة هاشم، أن الجزء الثاني من الاتفاقية، متعلق بالأمم المتحدة، وفي هذا الجزء من الاتفاقية هناك مجموعة من الشروط التي بموجبها على الأمم المتحدة أن تجنب روسيا بعض العقوبات من أجل استكمال استيراد بعض المعدات اللازمة ورفع الحظر عن طرق التمويل ولا سيما نظام «سويفت»، وشروط كثيرة أخرى.

وأشار إلى أن هذه الشروط لم تنفذ لأن الأمم المتحدة لم تمتلك الوسائل اللازمة للضغط على أمريكا والاتحاد الأوروبي، لرفع هذه القيود، لذلك كانت لدى روسيا الأسباب كلها للخروج من هذا الاتفاق، وبالرغم من ذلك عملت روسيا على تزويد بعض الدول بالحبوب اللازمة خلال الفترة الأخيرة.

تزويد مصر بالحبوب

ولفت أنه كانت مثل هذه الصفقات تزويد مصر بالحبوب اللازمة لها والتي تقدر بـ 30 ألف طن وبأسعار السوق المعقولة، وسنواصل عملية التزويد هذه كما أن هناك كميات من الحبوب وفرتها روسيا لبعض الدول الأفريقية.