روسيا تحبط هجوما بـ20 طائرة مسيرة أوكرانية قرب شبه جزيرة القرم

كشفت السلطات الروسية صباح اليوم، عن تصديها لهجوم قرب شبه جزيرة القرم، باستخدام 20 طائرة مسيرة أوكرانية، بالتزامن مع إسقاط مسيرة أخرى اقتربت من العاصمة الروسية موسكو.

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وفي آخر تطورات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت نحو 14 طائرة مسيرة، في حين جرى التعامل مع 6 طائرات أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية.

وأكدت خلال بيان عبر «تليجرام» صباح اليوم، أن الهجوم لم يسفر عن أي أضرار أو إصابات، وفق ما ذكر موقع «سكاي نيوز» العربية.

تدمير مسيرة كانت تستهدف العاصمة

وأعلنت موسكو، تدمير طائرة مسيرة يُعتقد أنها كانت تستهدف العاصمة الروسية.

أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن الطائرة المسيرة التي وجهت نحو العاصمة، جرى تدميرها فوق المناطق الغربية لموسكو، ولم يسفر الهجوم عن وقوع أي إصابات أو أضرار للمباني.

يشار إلى أنه في يوليو الماضي، شنت كييف هجوما باستخدام طائرات مسيرة استهدفت مستودعا للذخيرة في شبه جزيرة القرم وألحقت أضرارا بجسر مضيق كيرتش الذي يربط شبه الجزيرة بالبر الرئيسي لروسيا.