التعليم العالي: انتظام اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة وفق الضوابط

انتظمت أعمال اختبارات القدرات 2023 لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرّها الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتتمّ الاختبارات لهذا العام 2023 للراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات.

اختبارات القدرات 2023 لطلاب الشهادات المعادلة

وقالت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي وفقاً لتقرير صادر عنها، إنَّه تيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور تقرر الاستمرار في إتاحة الفرصة لاختبارات القدرات 2023 لطلاب الشهادات المعادلة أمام الطلاب للتسجيل في الامتحانات إلكترونيًا وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، من خلال الدخول إلي صفحة الشهادات المعادلة ثم بعد ذلك رابط تسجيل البيانات الأساسية.

تنسيق الجامعات 2023

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المتطلبات التي يجب على الطلاب أن تتوافر لديهم لإكمال عملية التسجيل وتتمثل في: «اسم الطالب، اسم الشهادة، والدولة الحاصل منها على الشهادة، والرقم القومي»، منوهة إلى أنَّه يجب على الطلاب دقة تسجيل الرقم القومي بحيث يكون مطابقًا تمامًا لشهادة الميلاد.

وأكّدت وزارة التعليم العالي أنَّه سيتمّ إجراء هذه الاختبارات في الأماكن والمواعيد المحددة على النحو الموضح بالجدول.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنَّه لاستكمال أعمال التسجيل يجب على الطالب التوجه إلى مقر الكلية التي يرغب في أداء الاختبارات بها الساعة 9 صباحًا في الموعد المحدد وأن يكون لديه المستندات الآتية:

1. صورة من الشهادة المعادلة الحاصل عليها الطالب.

2. مستند تحقيق شخصية (بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر).

3. 4 صور شخصية.