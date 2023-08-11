جامعة المنصورة تشارك في مؤتمر التعليم العالي بدورته السابعة

كشفت جامعة المنصورة عن مشاركتها في فعاليات معرض ومؤتمر التعليم الدولي العالي للجامعات 2023، في دورته السابعة بعدما افتتحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

مشاركة جامعة المنصورة في معرض التعليم العالي

وأشارت جامعة المنصورة إلى أن هناك العديد من الجامعات الحكومية، والأهلية والخاصة والمعاهد العليا تشارك في المعرض خلال الفترة من 10 و11 أغسطس، بأرض المعارض بمدينة نصر.

وأكد شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية في بيان له أن المشاركة تهدف إلى التعريف بالكليات، والبرامج الدراسية التي تقدمها الجامعة للطلاب، وشرح المميزات وكافة التفاصيل للطلاب وأولياء الأمور، والبرامج الجديدة والمتميزة المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

وأوضح أن الرؤية تتبنى نظام الساعات المعتمدة بالمرحلة الجامعية الأولى التي تخدم متطلبات سوق العمل محلي وإقليمي ودولي ووظائف.

معرض التعليم العالي في مصر

ويعتبر المعرض أكبر معارض التعليم العالي في مصر، بمشاركة 75 جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية ومعاهد حكومية وخاصة، وهو فرصة للترويج والتسويق للإمكانيات، والقدرات التي تتوفر لدى الجامعة.