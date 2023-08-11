هل توجد كليات تقبل من 50% علمي علوم 2023؟.. التعليم العالي توضح

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، حقيقة وجود كليات تقبل من 50% علمي علوم 2023، خلال الفترة المقبلة، ضمن أعمال تنسيق الجامعات 2023، وذلك بحسب قواعد وضوابط يقرها الأعلى للجامعات.

كليات تقبل من 50% علمي علوم 2023

وقالت المصادر لـ«الوطن»، أن هناك عدد من المعاهد والكليات تقبل من 50% علمي علوم 2023، ومن المتوقع أن تكون متاحة للطلاب للالتحاق بها لمن حصلوا على درجة 50%، وذلك سيكون في الجامعات الخاصة أو الحكومية، وهذا بحسب مؤشرات ودلائل نتيجة الثانوية العامة 2023.

كليات تقبل من 50% علمي علوم 2023

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية الحدود الدنيا للقبول في كليات تقبل من 50% علمي علوم 2023 درجات لشعبة علمي علوم.

- المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس «تجارة إنجليزي 205 درجات»

- التكنولوجي العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 205 درجات

- التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 205 درجات

- التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 205 درجات

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج 205 درجات

العالي الفندقي بالإقصر «إيجوث» 205 درجات

العالي حاسب وإدارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 205 درجات

العالي خدمة اجتماعية أسوان 205 درجات

العالي خدمة اجتماعية بورسعيد 205 درجات

العالي سياحة وفنادق الغردقة 205 درجات

العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية إيجوث 205 درجات

العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية 205 درجات

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر 205 درجات

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر 205 درجات

العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية إيجوث 205 درجات

العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير 205 درجات

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش 205 درجات

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش 205 درجات

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط 205 درجات

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة 205 درجات

تربية العريش رياضة 205 درجات

تربية رياضية بنات الإسكندرية 205 درجات

تربية رياضية بنات الزقازيق 205 درجات

تربية رياضية بنات السويس 205 درجات

تربية رياضية بنات العريش 205 درجات

تربية رياضية بنات المنصورة 205 درجات

تربية رياضية بنات المنيا 205 درجات

تربية رياضية بنات أسوان 205 درجات

تربية رياضية بنات بنها 205 درجات

تربية رياضية بنات بني سويف 205 درجات

تربية رياضية بنات بور سعيد 205 درجات

تربية رياضية بنات جنوب الوادي 205 درجات

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة 205 درجات

تربية رياضية بنات سوهاج 205 درجات

تربية رياضية بنات طنطا 205 درجات

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية 205 درجات