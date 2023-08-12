السلطات الروسية تعلن «الطوارئ» في 9 بلديات بعد مرور إعصار خانون

أعلنت السلطات الروسية حالة الطوارئ في 9 بلديات في أقصى شرق البلاد، اليوم السبت، بعد هطول أمطار غزيرة على عدد من القرى، عقب وصول الإعصار خانون، الذي ضرب اليابان الأسبوع الماضي، حسبما أفاد تقرير لقناة القاهرة الإخبارية.

تراجع قوة إعصار خانون إلى منخفض استوائي

وتراجعت قوة إعصار خانون إلى منخفض استوائي، أثناء مروره عبر كوريا الشمالية، أمس الجمعة، قادمًا من كوريا الجنوبية، بعدما اجتاح جنوب اليابان، فيما تسبب في عزل 32 منطقة سكنية، وغمرت المياه 543 منزلًا، بالإضافة لمساحات شاسعة من الطرق، في أقصى شرق روسيا، بحلول صباح السبت.

تجاوز سد للفيضانات في أوسوريسك

وأفادت الوكالة الروسية لخدمات الطوارئ أن السلطات المحلية أعلنت حالة الطوارئ في 9 بلديات بمنطقة بريموري، التي تمثل ميناء فلاديفوستوك، المركز الإداري لها، كما تجاوزت المياه سدًا مُشيّدًا لاحتواء الفيضانات في مدينة أوسوريسك، على مسافة نحو 100 كيلومتر شمال فلاديفوستوك.