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أسعار الخضروات اليوم السبت 12-8-2023 في الأسواق

كتب:

محمد سعيد الشماع
11:18 ص | السبت 12 أغسطس 2023
الخضروات - صورة أرشيفية

الخضروات - صورة أرشيفية

شهدت أسعار الخضروات اليوم السبت 12-8-2023 في مختلف الأسواق استقراراً، والتي يرغب كل المواطنين في معرفتها بشكل يومي، لذا تستعرض «الوطن» أسعار الخضروات اليوم للمستهلك وفقاً لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار الخضروات الیوم

وتأتي أسعار الخضروات كالتالي:

- الطماطم: الكيلو بـ10 جنيهات.

- البطاطس: الكيلو بـ 12 جنيهًا.

- الليمون البلدي: الكيلو بـ 20 جنيهًا.

- البامية: الكيلو بـ 32 جنيهًا.

- الملوخية: الكيلو بـ 10 جنيهات.

- اللفت: الكيلو بـ 5 جنيهات.

- الكوسة: الكيلو بـ 13 جنيهًا.

- الكرنب: الواحدة بـ 16 جنيهًا.

- القلقاس: الكيلو بـ 13 جنيهًا.

- القرنبيط: الواحدة بـ 15 جنيهًا.

- فلفل رومي: الكيلو بـ 15 جنيهًا.

- فلفل «حامي»: الكيلو 13 جنيهًا.

- الفاصوليا الخضراء: الكيلو بـ 21 جنيهًا.

- سبانخ: الكيلو بـ 10 جنيهات.

- خيار «صوب»: الكيلو بـ 12 جنيهًا.

- جزر أصفر: الكيلو بـ 10 جنيهات.

- بنجر: الواحدة بـ 2 جنيه.

- البطاطا: الكيلو بـ 7 جنيهات.

- البسلة: الكيلو بـ 19 جنيهًا.

- باذنجان عروس: الكيلو بـ 11 جنيهًا.

- الباذنجان الرومي: الكيلو بـ 8 جنيهات.

- الباذنجان الأبيض: الكيلو بـ 11 جنيهًا.

- البصل: الكيلو بـ 17 جنيه.

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