أسعار الخضروات والفاكھة الیوم الخميس 10-8-2023 في الأسواق

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 10-8-2023 في الأسواق، هدوءا ملحوظا، مع استمرار إقبال المواطنين على الشراء، والتركيز على شراء الأنواع الموسمية، في ظل الوفرة في الخضروات والفاكهة بأنواعها، وتختلف أسعارها حسب المنطقة والتاجر الذي يفضل المواطن الشراء منه، وفق تصريحات حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية لـ«الوطن».

أسعار الخضروات اليوم

وأضاف النجيب أنّ أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 10-8-2023 في الأسواق تتراوح بين 7.5 و9.5 جنيه بالنسبة لسعر البطاطس، ويتراوح سعر الطماطم بين 4.5 و7.5 جنيه، ويتراوح سعر البصل بين 13 و16 جنيها، كما يتراوح سعر الكوسة بين 7 و9 جنيهات، والفاصوليا بين 16 و22 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأكد أنّ سعر الباذنجان البلدي يتراوح اليوم الخميس بين 5.5 و7 جنيهات، والرومي بين 5 و7 جنيهات، فيما يتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 7 و11 جنيهات، والخيار البلدي بين 5 و9 جنيها.

أسعار الفاكهة

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أنّ سعر البرتقال الصيفي يتراوح اليوم في الأسواق المصرية بين 9 و15 جنيها، والليمون البلدي بين 6 و20 جنيها، والعنب الأصفر بين 10 و16 جنيها، فيما يتراوح سعر العنب الأحمر بين 10 و18 جنيها، والتفاح المصري بين 16 و26 جنيها.

وأشار حاتم النجيب، إلى أنّ سعر الجوافة يتراوح بين 6 و12 جنيها، والرمان بين 6 و14 جنيها، والكنتالوب بين 6 و14 جنيها، والشمام بين 6 و10 جنيهات، كما يتراوح سعر المانجو بين 15 و27 جنيها، والبطيخ بين 16 و24 جنيها.