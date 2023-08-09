استقرت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 9-8-2023 في الأسواق حيث تشهد الأسعار منذ بداية الأسبوع الجاري هدوءً ملحوظا مع وفره في كل الأنواع نظرا لبدأ العروة الصيفية الفترة الحالية، إذ يتجه العديد من المواطنين الفترة الحالية إلي شراء البطيخ والمانجو والتين والبلح وفقا لما صرح به حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية لـ«الوطن».

وأضاف «النجيب»، أنَّ هناك توقعات باستقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة في ظل أن الإقبال على الشراء مستمر طوال العام ويزداد أكثر في المواسم.

أسعار الخضروات اليوم

وتابع أنَّ سعر الطماطم يتراوح اليوم الأربعاء ما بين 4.5 و7.5 جنيه والبطاطس ما بين 7.5 و9.5 جنيه والبصل ما بين 13 و16 جنيهًا، كما يتراوح سعر الكوسة ما بين 7 و9 جنيهات والفاصوليا ما بين 14 و20 جنيها والباذنجان البلدي يتراوح اليوم ما بين 4 و6 جنيهات، بينما يتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي ما بين 6 و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية أن سعر الليمون البلدي يتراوح اليوم ما بين 6 و20 جنيهًا والعنب الأصفر ما بين 10 و16 جنيهًا والعنب البناتي ما بين 10 و18 جنيهًا، كما يتراوح سعر التفاح المصري ما بين 16 و28 جنيهًا والبلح الرملي ما بين 7 و10 جنيهات فيما يتراوح سعر الجوافة ما بين 10 و20 جنيهًا والمانجو ما بين 15 و21 جنيهًا والبطيخ ما بين 30 و40 جنيهًا.