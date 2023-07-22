أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور.. البامية تبدأ من 15 جنيها

تناول الخضروات بكثرة خلال موجات الحر الشديد تساعد على رطوبة الجسم، ولهذا تنصح وزارة الصحة بتناول الأطعمة الطازجة بشكل يومي، مثل الخيار والجزر والخس وكابوتشي والفلفل بأنواعه المختلفة، كونها تدعم الجسم بالمياه اللازمة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، أسعار الخضروات اليوم السبت ، وفق موقع سوق العبور لتوزيع الخضروات بأسعار الجملة وأحد أكبر أسواق الجملة، وهي كما يلي.

أسعار الخضروات اليوم السبت

وسجلت أسعار الخضروات اليوم السبت الموافق 22-7-2023 في سوق العبور بالقاهرة الآتي:

جزر دون عروش من 5 إلى 9 جنيهات.

كيلو بصل من 10 إلى 15 جنيها.

كيلو كرنب (الواحدة 3 كيلو) من 2.5 إلى 3.5 جنيه.

كيلو كرنب سلاطة (الواحدة 2 كيلو) من 8 إلى 10 جنيهات.

كيلو كرنب أحمر (الواحدة كيلو) 6.5 جنيه.

لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

بنجر من 2 إلى 4 جنيهات.

كيلو خس كابوتشي من 3 إلى 4 جنيهات.

كيلو فلفل رومي بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا.

كيلو فلفل رومي صوب من 9 إلى 13 جنيهًا.

خيار بلدي من 3.5 إلى 5.5 جنيه.

بامية من 15 إلى 25 جنيهًا.

قلقاس من 5 إلى 9 جنيهات.

بطاطا من 5 إلى 6 جنيهات.

ثوم من 24 إلى 35 جنيهًا.

كيلو طماطم من 2.5 إلى 4.5 جنيه.

كيلو بطاطس من 7 إلى 9.5 جنيه.

كيلو باذنجان أبيض من 2 إلى 4 جنيهات.

كيلو باذنجان بلدي من 1.5 إلى 4.5 جنيه.

كيلو فاصوليا من 10 إلى 14 جنيهًا.

كيلو ملوخية من 2 إلى 4.5 جنيه.

كوسة من 3 إلى 7 جنيهات.

كيلو فلفل حامي بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا.

كيلو فلفـل حامي صـوب من 3 إلى 7 جنيهات.

كيلو فلفل ألوان من 8 إلى 18 جنيهًا.

كيلو قرنبيط (الواحدة 2 كيلو) من 3 إلى 4 جنيهات.

خيار صوب من 5 إلى 8 جنيهات.