محافظ الإسكندرية: زراعة 213 ألف شجرة في الشوارع والأحياء

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تسعى لزيادة المسطحات الخضراء بجميع الأحياء، لافتا إلى أن الإدارة العامة للحدائق المركزية بقيادة محمد الحلواني، قامت منذ بداية تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، بزراعة نحو 200 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة بأحياء الإسكندرية.

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية اليوم، فإن «الشريف» وجه الإدارة العامة للحدائق المركزية، برفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة وزيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.

زراعة الأشجار بالهيئات الحكومية في الإسكندرية

ومن جانبه، أشار محمد الحلواني أنه خلال الأسبوع 51 من المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» تم زراعه 13 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة، مقسمة إلى زراعة 5697 شتلة مثمرة نطاق مركز ومدينة برج العرب، بالإضافة إلى تسليم 5200 من رصيد حي الجمرك بمشتل الإدارة العامة للحدائق المركزية إلى شركة الصرف الصحي وذلك لزراعتها في محيط محطات الصرف الصحي، وزراعة 550 شتلة مثمرة بمعرفة الإدارة العامة للحدائق المركزية.

زراعة الأشجار في أحياء الإسكندرية

كما جرى زراعة 495 شجيرة مثمرة وغير مثمرة نطاق حي المنتزه أول، وزراعة 438 شتلة مثمرة وغير مثمرة نطاق حي غرب، وزراعة 415 شتلة مثمرة وغير مثمرة نطاق حي العجمي، وزراعة 360 شجرة نطاق حي المنتزه ثان، و326 شتلة نطاق حي شرق، و40 شتلة مثمرة بحي العامرية ثان.