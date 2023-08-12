أسعار الأسماك اليوم في الأسواق.. كيلو البلطي الأسواني يبدأ من 20 جنيها

استقرت أسعار الأسماك الیوم السبت 12-8-2023 في الأسواق، وتراوح متوسط سعر كيلو البلطي الأسواني بين 20 و60 جنيها في سوق العبور للجملة، وسعر البلطي الوسط بين 58 و60 جنيها، والفيليه بلطي بين 40 و200 جنيه، وبياض أملس بلدي بين 60 و100 جنيه، والبياض الأملس الخليجي وبحيرة ناصر بين 30 و50 جنيها، وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار السمك البلطي

وتراوحت أسعار السمك البلطي الكبير الیوم السبت 12-8-2023 بين 61 و62 جنيها، وسعر البلطي الصغير 54 و56 جنيها، وفيليه البلطي بين 40 و200 جنيه.

أسعار الأسماك في سوق العبور

واستقرت أسعار الأسماك في سوق العبور الیوم السبت 12-8-2023 بين 70 و110 جنيهات لكيلو قشر البياض.

- سعر القراميط شيلان بين 20 إلى 40 جنيها.

- سعر الثعابين بين 50 إلى 250 جنيها.

- المكرونة السويسي بين 65 إلى 95 جنيها.

أسعار الأسماك في مصر الیوم

- أسعار المرجان المجمد بين 20 إلى 30 جنيها.

- أسعار الدنيس بين 100 إلى 160 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر

واستقرت أسعار الأسماك المجمدة في مصر، وتراوح سعر المكرونة المجمدة بين 30 إلى 40 جنيها، ووصل سعر المرجان المجمد بين 20 إلى 30 جنيها، وسجل سعر البربون المجمد بين 25 إلى 35 جنيها.

أسعار سمك البوري

وتراوحت أسعار سمك البوري، بين 80 و120 جنيها، والبوري الصغير بين 57 و71 جنيها.