قبل فوات الفرصة.. احصل على شقة من «الإسكان» بالتجمع الثالث بالتقسيط

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في حساب تمويل الإسكان الاقتصادي، عن طرح 380 وحدة سكنية في مشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، تنفيذا لخطة الدولة في الارتقاء بسكن المواطنين.

خطوات حجز شقة في التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة

كشف حساب تمويل الإسكان الاقتصادي، عن خطوات حجز شقة في التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، كالآتي:

- الدخول على الموقع الإلكتروني ببنك الإسكان والتعمير من هنـــــا للحجز من غير كلمة مرور.

- في حالة عدم وجود حساب حالي للمتقدم على الموقع يقوم المتقدم بإنشاء حساب جديد.

- في حالة الحجز باسم شخص قاصر يتم إدراج الرقم القومي الخاص به مع تحميل صورة شهادة الميلاد.

- تسجيل البريد الإلكتروني لضمان وصول كلمة المرور.

- يتم اإرسال رسالة بكلمة مرور مؤقتة افتراضية لمدة خمس دقائق عن طريق كلا من الرسائل النصية أو الإيميل.

- يتم استخدامها في إنشاء كلمة سر دائمة من اختيار المتقدم.

- كلمة السر الدائمة يجب أن تكون من 8 أحرف إنجليزية على الأقل تحتوي على حرف كبير ورقم بالإضافة إلى أحد الرموز الخاصة مثل (@ أو # أو إلخ).

- الضغط على أرغب في التقدم ثم استخراج رقم الاستمارة.

- تحويل مبلغ 100,000جنيه جدية حجز بالإضافة إلى مبلغ 1000 جنيه رسوم إدارية لا ترد إذا رغب الشخص في سحب جدية الحجز.

موعد حجز شقق نزهة الأندلس

وأفادت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الحجز بدأ منذ يوم الأحد 6 أغسطس ومستمر حتى الثلاثاء 22 أغسطس، وتأتي أسعار الشقق وطرق الدفع كالآتي: