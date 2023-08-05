عادل حمودة: كتاب «الجمهورية» عمل فلسفي كلاسيكي يناقش المجتمعات المثالية

استعرض الإعلامي عادل حمودة، في برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، في حلقة خاصة كتاب «الجمهورية» ضمن أهم 10 كتب سياسية يجب أن يقرأها السياسيون.

كتاب الجمهورية

وأوضح «حمودة» أن كتاب الجمهورية، هو عمل فلسفي كلاسيكي، يقدم رؤية تناسب مجتمع مثالي، وألفه الفيلسوف اليوناني أرستوكاليس بن أرستون الشهير بأفلاطون، والكتب مقسم إلى 10 فصول مستقلة، ويبدأ الكتاب بمناقشة العدالة وطبيعة الرجال الذين يجسدونها، مؤكدا أن العدالة ليست مرغوبة في حد ذاتها ولكنها ضرورة للمجتمع السوي السليم، كما يناقش الكتاب أيضا أشكال الحكومات، ويستعرض مزايا وعيوب كل شكل، وأفضل شكل للحكومة في رأيه هو ما يسميه «مملكة فيلسوفة»، والحكام في هذه المملكة فلاسفة يحكمون لصالح الجميع بالعدل.

وأشار حمودة، إلى أن أحد أشهر فصول الكتاب هو «رمزية الكهف»، وفيه نجد مجموعة من الأشخاص المقيدين بالسلاسل في كهف، لا يمكنهم سوى رؤية الظلال على الحائط، ويستخدم أفلاطون هذا الرمز لتوضيح نظريته عن المعرفة، وليؤكد أيضا أهمية التعليم في مساعدة الناس على رؤية الحقيقة.

أفكار أفلاطون

وأشار حمودة، إلى أن كتاب الجمهورية يثير الأفكار، ويطرح أسئلة مهمة عن طبيعة المجتمعات وأهمية العدالة، ومعنى الحياة، والمؤكد أن كثير من أفكار أفلاطون قديمة أو غير عملية، لكن تأكيده على الحكمة في الحكم يظل فضيلة سياسية حتى يوم القيامة، والدولة المثالية كما يراها أفلاطون تتكون من ثلاث طبقات اجتماعية: طبقة التجار والحرفيين، وطبقة الحراس، وطبقة الملوك والفلاسفة.