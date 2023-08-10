رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الإسكان»: محطة الصرف في القاهرة الجديدة نموذج رائد للتعاون مع القطاع الخاص

كتب:

أيمن حمزة
03:20 م | الخميس 10 أغسطس 2023
وزير الإسكان يتفقد محطة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الجديدة

وزير الإسكان يتفقد محطة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الجديدة

انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتفقد محطة معالجة الصرف الصحي «أوراسكواليا» بمدينة القاهرة الجديدة، بنظام المعالجة الثنائية المتقدمة، بطاقة 250 ألف م3 يوميا، والتي تم تنفيذها وإدارتها وتشغيلها بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وذلك عقب تفقده محطة مياه الشرب في المدينة.

وتجول الدكتور عاصم الجزار، ومرافقوه بمكونات محطة معالجة الصرف الصحي، لمتابعة المراحل المختلفة لمعالجة المياه، بنظام المعالجة الثنائية المتقدم، حيث يتم استخدام المياه المعالجة في ري المسطحات الخضراء، بمدينة القاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، كما تابع منظومة «الإسكادا» للتحكم الإلكتروني في تشغيل المحطة، واطمأن على التحليل الدوري للعينات، بالمعمل الخاص بالمحطة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أنّ مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة القاهرة الجديدة، نموذجا رائدا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، موجّها بدراسة تحليلية لهذا النموذج الناجح للشراكة، لاستخلاص الدروس المستفادة، للتوسع في مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

ووجّه وزير الإسكان، بتشغيل منظومة هواضم الحمأة الناتجة من المحطة، وسرعة البدء في الإجراءات التنفيذية لتشغيل المنظومة، على أن يتم الانتهاء منها خلال عام، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لمواجهة تغير المناخ، والحفاظ على البيئة والصحة العامة، والاعتماد على مصادر الطاقة غير التقليدية، وتعظيم الاستفادة من الحمأة الناتجة، حيث سيتم استخدام غاز الميثان الناتج من هضم الحمأة، في توليد طاقة كهربائية، تغطي أكثر من 50% من استهلاك المحطة للطاقة، بجانب إنتاج السماد العضوي.

كما وجّه الوزير، بالتكامل بين منظومة معالجة الصرف الصحي بمحطة «أوراسكواليا»، ومحطة معالجة الصرف الصحي القديمة المجاورة لها، بطاقة 100 ألف م3/يوم، على أن يتم رفع كفاءتها، ويتم تشغيل المحطتين، بأعلى معايير الإدارة والتشغيل

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات، والدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، والمهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.

اقرأ المزيد:

رئيس «ناصر الجديدة» يتابع تنفيذ البنية الأساسية بـ«سكن كل المصريين»

عميد «زراعة عين شمس»: البنية الأساسية من أهم عوامل جذب الاستثمارات

الرئيس السيسي يشهد فيلما وثائقيا عن البنية الأساسية لمشروع توشكى

أستاذ هندسة طرق: الدولة تهتم بتطوير البنية الأساسية للصعيد بعد سنوات من الحرمان

رئيس هيئة الطرق: نلتزم بالمعايير الدولية في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية

36 مليون جنيه تمويلات أوروبية لمشروعات البنية الأساسية في الشرقية

1318 مشروعا لتطوير البنية الأساسية بمركزين في الفيوم ضمن تنمية الصعيد

انتهاء التصفيات النهائية للمشروع الوطني للقراءة في العاصمة الإدارية اليوم

تفاصيل حريق وزارة الأوقاف.. الانتقال إلى العاصمة الإدارية منع كارثة محققة

«المالية»: تطبيق منظومة التعاقدات الإلكترونية بجهات العاصمة الإدارية

وزيرة الإسكان الكاميرونية تزور العاصمة الإدارية الجديدة (صور)

مدبولي يتابع موقف انتقال الوزارات والجهات الحكومية لـ«العاصمة الإدارية»

النائب مصطفي سالم: يجب طرح صكوك طويلة الأجل لشركات العاصمة الإدارية

وزير التموين يقرر نقل مقر الهيئة العامة للسلع إلى العاصمة الإدارية

العاصمة الإدارية الجديدة تحتضن أوائل الثانوية العامة لأول مرة.. «مصر المستقبل»

محافظ قنا يتفقد مشروعات الصرف الصحي في أبوتشت بتكلفة 2 مليار جنيه
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.