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«الإسكان»: خطة شاملة لرفع كفاءة الطرق والخدمات في العاشر من رمضان

كتب:

أيمن حمزة
12:41 م | الجمعة 11 أغسطس 2023
جهاز مدينة العاشر من رمضان يواصل جهوده للإنتهاء من تنفيذ مشروعات المرافق ومدرسة النيل

جهاز مدينة العاشر من رمضان يواصل جهوده للإنتهاء من تنفيذ مشروعات المرافق ومدرسة النيل

أكد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه يتم دفع العمل بمشروعات الخدمات والطرق الجارية بالمدينة ضمن خطة شاملة، حيث يجرى استكمال أعمال إنشاء مدرسة النيل الدولية، المكونة من 52 فصلاً بالمراحل المختلفة، و8 غرف أنشطة، و8 معامل، وغرف للشؤون الإدارية، لاستيعاب مزيد من الطلاب وتقليل كثافة الفصول.

منيع : جارٍ استكمال أعمال إنشاء مدرسة النيل الدولية

وأضاف المهندس علاء منيع، أنه جارٍ استكمال أعمال الحضانة الملحقة بالمدرسة، والمكونة من 8 فصول دراسة، وغرف أنشطة وشئون إدارية، والسور الخارجي بطول 680 مترًا، به 4 بوابات للدخول والخروج، وغرف أمن وتحكم، بجانب 3 ملاعب، وساري علم، والفناء الخارجي ، مشيراً إلى أن المدرسة في منطقة الخدمات في الطريق الفاصل بين الحي الخامس والحي السادس أمام المجاورة 50.

وفي سياق متصل، قال رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إنه جارٍ استكمال أعمال تنفيذ نادي المحور الشرقي، والذي يقع في المحور الشرقي للخدمات في المرحلة الرابعة بالمدينة؛ ليخدم مناطق الإسكان الاجتماعي بالأحياء «11 - 16 - 15 - 12»، ومنطقة ابني بيتك بالحيين 12 و16 والمجاورات المحيطة بالنادي وجميع الأحياء بالمدينة، والذي يقع على مساحة 17 فدانًا بنسبة إنجاز متقدمة، في إطار اهتمام الدولة بإنشاء مجمعات رياضية على أعلى مستوى بالمدن الجديدة.

رفع كفاءة الطرق المؤدية إلى حي الأندلس

وأضاف رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه جارٍ استكمال أعمال الطبقة الأسفلتية ورفع كفاءة الطرق المؤدية إلى حي الأندلس مروراً بالمنطقة الصناعية B2، بجانب استكمال أعمال تنسيب طبقة السن واستكمال أعمال الأسفلت بالمنطقة A1، واستكمال أعمال تنسيب طبقة الفرمة والسن بمنطقة المطورين الجنوبية 640 فدانا، كما تم متابعة استكمال أعمال تنسيب طبقة الأساس وأعمال بلدورات بالحي 20، وأعمال طبقة الفرمة وتشغيل تنسيب طبقة الأساس بمنطقة 125 عمارة شرق حي الأندلس، وأعمال الطبقة الأسفلتية بالحي 28.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.