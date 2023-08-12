تدريب العاملين في «مياه أولاد صقر» بالشرقية على برامج السلامة والصحة

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، دورة تدريبية عملية للعاملين بفرع الشركة في بمركز أولاد صقر، بهدف حماية عناصر الإنتاج «القوى العاملة ومعدات ووسائل الإنتاج والمواد»، من الضرر والتلف، بالإضافة للتدريب على كيفية التعامل مع كافة أنواع المخاطر والحالات الطارئة وخاصة الحرائق وتسريبات الكلور.

تطوير العنصر البشري

وقال المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إن الشركة في حالة حراك مستمر لمواكبة ثورة العصر للتحول الرقمي، ومن ثم تطوير العنصر البشري، باعتباره أحد مقومات النجاح لأي مؤسسة بالدولة.

كيفية التعامل مع الحرائق

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن تدريب العاملين على خطط الطوارئ والأزمات وكيفية التعامل مع الحرائق وطرق الدخول إلى الأماكن المغلقة وتعريفهم بأهمية تطبيق الإجراءات والاحتياطات الوقائية واتخاذ الحلول الهندسية والفنية والصحية الضرورية، يأتي بهدف تأمين بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر والأمراض المهنية سواء للعاملين أو المترددين على المؤسسة الصناعية.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الدورات التدريبية وعقد ورش العمل المختلفة للعاملين بالجهاز الإداري لصقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم، وتدريبهم على استخدام أحدث الأساليب العلمية، وذلك تماشياً مع خطة الدولة لضبط منظومة العمل ودعما لجهود تحقيق التنمية الشاملة ولتقليل زمن الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطن وتقديم أفضل الخدمات له.