انقطاع مياه الشرب عن 3 أماكن بالإسماعيلية بسبب كسر ماسورة رئيسية 

شهدت 3 مناطق بدائرة مركز ومدينة القنطرة غرب مساء اليوم الجمعة، انقطاع وضعف مياه الشرب بسبب كسر في ماسورة مياه رئيسية فيما جرى الدفع بفرق الطوارئ للعمل علي صيانتها.

وأعلنت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة الإسماعيلية كسر ماسورة مياه 6 بوصة قرب مستشفى أبو خليفة للطوارئ، وبدء العمل على حلها لإعادة ضخ مياه الشرب بشكل طبيعي.

انتقال فرق الطوارئ

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في مدن القناة، انتقال فرق الطوارئ إلى مكان كسر ماسورة المياه وبدء العمل في صيانتها فيما أعلنت عن عودة المياه خلال ساعات قليلة.

وقال مواطنون إن المياه انقطعت عن بعض المناطق في قرية أبو خليفة ومنطقة كيلو 17 ومناطق بمدخل مدينة القنطرة غرب، فيما أعلنت الشركة عن توفير مياه الشرب للمواطنين حال استمرار انقطاعها خلال الساعات المقبلة.

صيانة خطوط مياه الشرب في الإسماعيلية

كانت أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في مدن القناة عن أعمال الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب بقرية المحسمة القديمة ومنطقة المنشية وعزبة أبو زيد وعزبة صبري الجبل، ومنطقة العرب بدائرة مركز القصاصين في الإسماعيلية، بالتزامن مع تنفيذ أعمال الصيانة لشبكات مياه الشرب في قرية المحسمة، وربط الشبكات الجديدة مما يتسبب في توقف ضخ مياه القصاصين ومجمع كومباكت المحسمة لحين انتهاء أعمال الصيانة.

وأعلنت الشركة في بيان رسمي عن تنفيذ أعمال صيانة مخطط لها خلال شهر يونيو في عدة قرى ومراكز لرفع كفاءة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، في منطقة المنايف وكوبري 7 وإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بما يمنع انقطاعها مرة أخرى، مشيرا إلى أن الخطوط الجديدة تخدم 9 توابع بمركز ومدينة أبوصوير.