ماذا يقدم مركز خدمة عملاء شركة مياه الشرب في حلوان للجمهور؟

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة افتتاح مركز خدمة عملاء جديد لسكان مناطق حدائق حلوان والمعصرة ووادي حوف، وذلك في إطار التوسع وتحقيق الانتشار والعمل على حل مشكلات العملاء والمواطنين سريعا في جميع الأنحاء.

وقال المهندس مصطفى الشيمي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، إن الشركة تحرص على تيسير تقديم خدماتها لجميع عملائها، لذا بدأ مركز خدمة عملاء حدائق حلوان والمعصرة ووادي حوف استقبال عملاء الشركة بتلك المناطق.

شركة مياه الشرب مركز خدمة عملاء

يخدم المركز مناطق (المعصرة - وادي حوف - حدائق حلوان)، ويقع مركز خدمة العملاء على كورنيش النيل بجوار مصنع أسمنت طره.

ومن الخدمات التي تقدمها مراكز خدمة العملاء، (فحص الشكاوى الخاصة بالمياه - التعاقد على عداد جديد - سداد الفواتير - فحص عداد - استبدال عداد - شحن عداد مسبق الدفع - حبس مياه – الإستفسارات – طلب خدمات كبار السن وذوى الهمم).

المراكز تعمل طوال أيام الأسبوع

كما تعمل مراكز الشحن داخل جميع هذه المراكز طوال أيام الأسبوع وفي الإجازات والعطلات الرسمية من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8 مساء.

ويمكن معرقة تفاصيل أكثر عن الخدمات التى تقدمها مراكز خدمة العملاء عن طريق الخط الساخن 125 أو خدمة واتساب مياه الشرب بالقاهرة على رقم 01206665125.