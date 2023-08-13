تحذير عاجل من وزارة الصحة بشأن الإسراف في تناول فيتامين «د»

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة للمواطنين بشأن تناول مكملات فيتامين «د»، وقالت في تقرير رسمي إن فيتامين د مهم للحفاظ على قوة العظام والأسنان وتسهيل امتصاص الكالسيوم والفوسفور ولكن يجب الحصول علي الفيتامين أي كان نوعه بحذر وتحت إشراف طبي كامل من الطبيب المختص.

وتابعت وزارة الصحة والسكان أن الإفراط في تناول المكملات الغذائية وتناول فيتامين د من خلال مكملات الفيتامنيات وليس بسبب النظام الغذائي أو التعرض للمشس قد يسبب الإصابة بالتسمم بسبب ارتفاع النسبة المخزنة في الدهون، والذي يؤدي إلى الغثيان والقيء والضعف وكثرة التبول، مشيرة إلى أن المضاعفات الصحية قد تصل إلى السمية إلى آلام العظام ومشاكل الكلي وتكون حصوات الكالسيوم.

خطورة الإسراف في تناول فيتامين د

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه على المواطنين ضرورة الرجوع إلى الطبيب المختص أو الصيدلي قبل تناول مكملات الفيتامينات والمعادن والتأكد من عمل التحاليل المطلوبة، لافتة إلى أن الإسراف في تناول المكملات الغذائية ليس بالأمر الصحيح على الإطلاق والعشوائية فى استخدام الأدوية يجب التوقف عنها، فينتج عنها مضاعفات صحية كبيرة.

حملة 100 يوم صحة

وفي شأن متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة الاستفادة من حملة 100 يوم صحة، لافتة إلى أن الحملة لا تتوقف عن الكشف والعلاج فقط بل إنها تعمل على رفع الثقافة الصحية لدي المواطنين من خلال فرق التواصل الاجتماعي المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.