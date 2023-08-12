محافظ كفر الشيخ في الذكرى 101 لميلاد أبوالعينين شعيشع: نفخر بأنه من أبناء بيلا

تحل اليوم السبت الموافق 12 أغسطس، الذكرى الـ101 لميلاد القارئ الراحل الشيخ أبوالعينين شعيشع، ابن مدينة بيلا، الذي شغل منصب نقيب قراء مصر.

أبوالعينين شعيشع تربع على عرش دولة التلاوة المصرية

وقال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إنّ القارئ الراحل الشيخ أبوالعينين شعيشع، قضى أكثر من 70 عاماً فى خدمة كتاب الله، وسطر اسمه بحروف من نور في دولة التلاوة المصرية التي تربع علي عرشها لأعوام طويلة، وترك مئات التسجيلات والتلاوات النادرة التي ستظل خالدة وشاهدة علي موهبته الفريدة من نوعها كأول وآخر قارئ يلتحق بالإذاعة المصرية في عُمر الـ17 عاماً.

أكد «نور الدين»، أنّ المحافظة تفتخر بالشيخ أبوالعينين شعيشع، كابن من أبنائها، لافتاً أنّه جرى إطلاق اسم القارئ الراحل على معهد بيلا الإعدادي الثانوي الأزهري للبنين، في وقت سابق، تكريماً له ولمسيرته الحافلة في خدمة كتاب الله لأكثر من 70 عاماً، وباعتباره أحد أبناء مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، التي شرفها طوال حياته.

101 عام على ميلاد الشيخ أبوالعينين شعيشع

الشيخ أبو العينين شعيشع، وُلد في مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، في 12 أغسطس من عام 1922، وهو الابن الثاني عشر لأبيه، والتحق بكُتاب المدينة، وحفظ القرآن الكريم على يد الشيخ «يوسف شتا»، وهو لم يتجاوز العاشرة من عُمره، وذاع صيته كقارئ للقرآن عام 1936م، وهو فى الرابعة عشر من عُمره، وذلك بعد مُشاركته بالتلاوة في حفل أُقيم بمدينة المنصورة فى ذلك العام.

دخل «شعيشع»، الإذاعة المصرية عام 1939، مُتأثراً بالشيخ محمد رفعت، واستعانت به الإذاعة لإصلاح الأجزاء التالفة من تسجيلات «رفعت»، لكنه اتخذ لنفسه أسلوباً فريداً في التلاوة بدءاً من منتصف الأربعينيات، وكان أول قارئ مصري يقرأ القرآن الكريم بالمسجد الأقصى المبارك.

عام 1969 عُين «شعيشع» قارئاً لمسجد عُمر مكرم بميدان التحرير، وسط القاهرة، ثم قارئاً لمسجد السيدة زينب عام 1992، وناضل كثيراً فى بداية السبعينات من القرن الماضي لإنشاء نقابة القُراء مع كبار قراء القرآن الكريم في مصر حينذاك، وقد انتُخب نقيباً لنقابة القراء منذ عام 1988، خلفاً للقارئ الراحل الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وظل نقيباً لها حتى وفاته.

عُين «شعيشع» عضواً بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعميداً للمعهد الدولي لتحفيظ القرآن الكريم، وعضواً للجنة اختبار القراء بالإذاعة والتليفزيون، وعضواً باللجنة العليا للقرآن الكريم بوزارة الأوقاف، وعضواً بلجنة عمارة المسجد بالقاهرة، وحصل على وسام الرافدين من العراق، ووسام الأرز من لبنان، ووسام الاستحقاق من سوريا، وفلسطين، وأوسمة من تركيا، والصومال، وباكستان، والإمارات العربية المتحدة، وبعض الدول الإسلامية.

وفاة الشيخ أبوالعينين شعيشع

تُوفي «شعيشع»، في 23 يونيو من عام 2011، عن عُمر يُناهز 88 عاماً، قضى خلالها رحلة عامرة في تلاوة القرآن الكريم في مشارق الأرض ومغاربها، ودُفن في المقابر المُجاورة لكلية البنات بجامعة الأزهر بالقاهرة، وصُلي عليه صلاة الغائب في مسقط رأسه بمدينة بيلا، يوم الجمعة 24 يونيو، وخُصصت خطبة الجمعة لذكر مناقبه ومآثره.