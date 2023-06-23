أسرة أبو العينين شعيشع تحيي الذكرى الـ12 لوفاته بمسقط رأسه بكفر الشيخ

تُحيي أسرة القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب القراء الأسبق، بعد قليل، ذكرى وفاته الـ12 بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وإهداء ثوابه إلى روحه الطاهرة، بالإضافة إلى مجموعة من الابتهالات الدينية لعدد من المُنشدين الشباب، بجانب جلسة لذكر مناقبه ومآثره، وذلك بحضور أحفاد القارئ الراحل.

إحياء الذكرى الـ12 لرحيل أبو العينين شعيشع بمنزل حفيده

ووجّهت أسرة الشيخ أبو العينين شعيشع، الدعوة إلى الجمهور لحضور إحياء الذكرى الثانية عشرة التي تُقام بمنزل حفيده هشام أحمد صبح، بشارع 23 يوليو بمدينة بيلا.

واعتادت أسرة الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب القراء الأسبق، إحياء ذكراه في الثالث والعشرين من يونيو كل عام، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بحضور عددا من أقاربه وأهله، في مسقط رأسه بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ.

من هو الشيخ أبو العينين شعيشع؟

ومن الجدير بالذكر، أن القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قُراء مصر الأسبق، وُلد فى 12 أغسطس من عام 1922، بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، ووافته المنية يوم الخميس 23 يونيو من عام 2011، بعد وعكة صحية ألمت به قبل أيام من وفاته.

دُفن «شعيشع» بالمقابر المُجاورة لكلية البنات جامعة الأزهر، في منطقة مصر الجديدة، بمحافظة القاهرة، وصلى عليه أهالي مدينة بيلا بكفر الشيخ صلاة الغائب في جميع مساجد المدينة، باليوم التالي لوفاته وكان يوم الجمعة المُوافق 24 يونيو من عام 2011.