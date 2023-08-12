صاحب منصة «OBM»: نساعد خريجي الثانوية العامة في اختيار التخصص الجامعي

قال عمر البربري مؤسس منصة «OBM»، إن المنصة تساعد خريجي مرحلة الثانوية العامة على اختيار التخصص الجامعي المناسب لهم من أجل مساعدتهم على تحديد مستقبلهم المهني.

المنصة هادفة للربح

وأضاف مؤسس منصة « OBM»، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، «هذه المنصة هدافة للربح ونعمل منذ فترة كبيرة مع طلاب المرحلة قبل الجامعية بصورة عامة، والربح لا يكون من الطالب فقط، ولكن هناك مؤسسات أخرى مثل الجامعات والمدارس التي ترغب في تقديم خدمات معينة للطلاب، وأطلقنا تطبيق طالب منذ أسبوعين وحصل على أكثر من 150 ألف مستخدم».

برامج للمدارس خاصة بالطلاب وأولياء الأمور

وتابع مؤسسة منصة OBM: «في عام 2013 كنت طالبا في الثانوية العامة، كنت أبحث مع زملائي عن الفروق بين الكليات المختلفة ومستقبل مختلف الكليات، واستطعنا تنظيم EVENT للطلاب كان يحضرها 200 ثم 4000 طالب، والآن أصبح يحضر هذا الإيفينت أوف لاين 14 ألف طالب، كما نقدم برامج للمدارس يقدمونها للطلاب وأولياء الأمور».