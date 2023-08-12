فتح باب التقديم في أكاديمية الفنون لطلاب الثانوية العامة الاثنين المقبل

أعلنت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتور غادة جبارة عن فتح باب القبول بمعاهد ومدارس الاكاديمية، لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها للالتحاق بالعام الدراسي 2023 -2024 ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 14 أغسطس 2023.

وقالت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنَّ أكاديمية الفنون تفتح باب قبول طلاب الثانوية العامة 2023، ودفعتين سابقتين من الثانوية العامة بحد أدنى للمجموع 55% للأدبي والعلمي بشعبتيه.

رابط التقديم على الأكاديمية 2023

وأضافت أن الأكاديمية تقبل في بعض معاهدها طلاب الثانوية الفني، وكذلك حملة الثانوية الأزهرية، موضحة أن ذلك يكون في معهدين هما المعهد العالي للفنون المسرحية والمعهد العالي للفنون الشعبية، وسيكون التقديم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للأكاديمية www.aoa.edu.eg.

وكانت الأكاديمية قد أعلنت مؤخرًا تخصيص الوحدة الإلكترونية للخدمات الطلابية لمساعدة الراغبين في الالتحاق في عمليات التسجيل، على أن تتواجد أمام البوابة الجانبية بجوار جراج الأكاديمية.

وأكاديمية الفنون تابعة لوزارة الثقافة ومدة الدراسة في مختلف معاهد الأكاديمية 4 سنوات، وتمنح شهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

معاهد أكاديمية الفنون

وتشمل معاهد الأكاديمية: المعهد العالي للفنون المسرحية، المعهد العالي للسينما، المعهد العالي للموسيقى والكونسرفتوار (دراسة الموسيقى الأجنبية)، المعهد العالي للموسيقى العربية، المعهد العالي للباليه، المعهد العالي للنقد الفني، المعهد العالي للفنون الشعبية، المعهد العالي لفنون الطفل (مخصص لخريجي الدراسات العليا).