رابط نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 للمرحلتين الأولى والثانية، يشغل الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم، في شتى أنحاء محافظات مصر، لمعرفة طلاب الثانوية العامة نتيجة التنسيق، ومعرفة الكليات التي جرى ترشيحهم لها، وفق المجموع الذي حصلوا عليه، وموقعهم الجغرافي.

تنشر «الوطن» رابط نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 للمرحلتين الأولى والثانية، في ضوء خدماتها لقرائها على مدار الساعة، وبشكل دائم ومتواصل ومستمر.

رابط نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023

ويتيح رابط نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 للمرحلتين الأولى والثانية، بحسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة التنسيق بعد تسجيل الطلاب رغباتهم، وذلك عبر الخطوات التالية:

- يدخل الطالب على رابط الحصول على نتيجة التنسيق أدبي وعلمي رياضة وعلوم من هنا

- ثم يدخل الطالب جميع البيانات المطلوبة الخاصة به، التي تتمثل في «اسم الطالب، والكود».

- وبعد إدخال البيانت كاملة والتأكد من صحتها، يتم عرض نتيجة تنسيق كل طالب فور ظهور نتيجة التنسيق.

موعد تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية

ويأتي تنسيق الثانوية المرحلة الثانية 2023، بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بـ72 ساعة، ويستطيع الطالب بدء تسجيل رغباته، بعد مرور 72 ساعة من ظهور نتيجة تنسيق الثانوية العامة في المرحلة الأولى.