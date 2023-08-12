تعليمات من جامعة حلوان الأهلية لطلاب الثانوية العامة المتقدمين إلكترونيا

أعلن مكتب القبول الإلكتروني بجامعة حلوان الأهلية، تعليمات جديدة لطلاب الشهادة الثانوية عامي 2022 و2023، سواء الثانوية العامة المصرية أو الثانوية المعادلة العربية أو الثانوية المعادلة الأجنبية أو الثانوية الأزهرية أو مدارس ستيم أو مدارس النيل.

تعليمات جديدة للطلاب المتقدمين إلى جامعة حلوان الأهلية

أهاب مكتب القبول الإلكتروني بجامعة حلوان الأهلية، بطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية المتقدمين على الموقع الإلكتروني للقبول، سرعة رفع صور المستندات العلمية والشخصية الخاصة بهم على موقع التقديم الإلكتروني الخاص بالجامعة، حتى يتم الانتهاء من فحص الأوراق الخاصة بهم خاصة طلاب الثانوية الإنجليزية IG وطلاب الدبلومة الأمريكية AD - وطلاب الثانوية السعودية، فيما يتعلق بالاختبارات التي تدخل في حساب المجموع الكلي للطالب.

تعليمات لطلاب الثانوية الأزهرية ومدارس ستيم

وطالب المكتب، طلاب الشهادة الثانوية العامة الثانوية الأزهرية، ومدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «ستيم» ومدارس النيل للعلوم والتكنولوجيا، بالالتزام بالتقديم على الأيقونة الخاصة بهم على موقع التقديم الإلكتروني، وعدم التسجيل في الأيقونات الأخرى غير المخصصة، مؤكدا أنه سيجري تفعيل الأيقونة الخاصة بهؤلاء الطلاب فور إعلان الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي 2023-2024.

امتحان تحديد مستوى للطلاب المحولين من جامعات غير معتمدة في الخارج

نوه مكتب القبول الإلكتروني، بأن الطلاب المصريين المحولين من الجامعات السودانية والروسية غير المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات والمتقدمين للتحويل المناظر بكلية الهندسة بجامعة حلوان الأهلية عليهم الاستعداد لامتحان تحديد المستوى المقرر عقده بشكـل مركزي يوم الأحد 27 أغسطس الجاري، بمقر كلية الهندسة بجامعة عين شمس.