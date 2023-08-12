أقسام وبرامج كلية آداب سوهاج لتأهيل الشباب لسوق العمل.. تخصصات مختلفة

يبحث المئات من الطلاب منذ ظهور نتيجة الثانوية العامة عن أفضل الكليات التي تناسب طموحاتهم وأهدافهم، ولكن يظل مجموع الدرجات هو العامل الأكبر للالتحاق بهذه الكليات وعلى رأسها أقسام وبرامج كلية آداب سوهاج كطوق نجاة لأصحاب الدرجات الأقل.

وعن أقسام وبرامج كلية آداب سوهاج، قال عميد كلية الآداب بجامعة سوهاج، الدكتور محمد توفيق، إن كلية الآداب تعد من أقدم الكليات في مصر، حيث تخرج منها الآلاف من الطلاب في العديد من الأقسام المختلفة، وهي أكبر الكليات من حيث عدد الطلاب بعد جامعة القاهرة وجامعة عين شمس، حيث يبلغ عدد طلابها أكثر من 14 ألف طالب وطالبة.

عميد كلية الآداب

أقسام وبرامج كلية آداب سوهاج

وأضاف عميد آداب سوهاج، في تصريحات لـ«الوطن»، أن كلية الآداب استجابت لاحتياجات الطلاب الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالكليات ذات المجاميع المرتفعة، مثل كلية اللغات والترجمة، والألسن، والإعلام، حيث يوجد بديل لها في قسم اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، واللغة الألمانية، واللغة الإيطالية، وكلية الإعلام بديل لها في قسم الإعلام.

أقسام كلية آداب سوهاج

وأشار «توفيق» أن كلية آداب سوهاج تحتوي على 13 قسمًا مختلفًا هي قسم اللغة الفرنسية - قسم الدراسات الإسلامية - قسم اللغة العربية - قسم الإعلام - قسم المكتبات والمعلومات - قسم اللغات الشرقية - قسم اللغة الإنجليزية - قسم التاريخ - قسم علم النفس - قسم الفلسفة - قسم الاجتماع - قسم الجغرافيا - قسم الدراسات اليونانية واللاتينية.

برامج آداب سوهاج

وأوضح عميد كلية آداب سوهاج أن الكلية توفر برامج يمكن الالتحاق بها مقابل رسوم، وهي: «برنامج الترجمة الإنجليزية، برنامج علم النفس التربوي، برنامج الجغرافيا التطبيقية، برنامج الفلسفة والعلوم الاجتماعية، برنامج المساحة ونظم المعلومات الجغرافية، برنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها، برنامج اللغة الإيطالية، برنامج تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، برنامج الفئات الخاصة، برنامج الترجمة الإنجليزية، برنامج الترجمة الألمانية، برنامج المساحة البحرية والخرائط، برنامج الترجمة الفرنسية.

تتميز كلية الآداب في جامعة سوهاج بتقديم تعليم متميز في مجالات متعددة، وتوفير برامج وأقسام تتناسب مع اهتمامات الطلاب واحتياجات سوق العمل، ويمكن للطلاب اختيار البرنامج أو القسم الذي يناسبهم ويساعدهم في تحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية.