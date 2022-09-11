10 برامج دراسية في كلية الآداب جامعة الزقازيق.. للطلاب الجدد

قال الدكتور عماد مخيمر، عميد كلية الآداب بجامعة الزقازيق، إن الكلية بها 10 برامج نوعية متاحة جميعها للطلاب الجدد بنظام الساعات الدراسية، ويتم قبول الطلاب في البرنامج المميز دون شروط، إلا أن الطالب يتحمل تكاليف بسيطة على مدار العام بخلاف الدراسة العادية التي لا يتحمل فيها الطالب أي مصاريف.

وأوضح «مخيمر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الكلية تعتمد 10 برامج دراسية، هذا بالإضافة إلى برنامج مميز بتكلفة دراسية تصل 10 آلاف جنيه على مدار العام»، مشيرا إلى البرامج العادية الممثلة في 4 لغات: الإنجليزي، العربي، الإسباني والفرنسي، هذا بالإضافة إلى الأقسام الأخرى كعلم الاجتماع، علم النفس، التاريخ، الفلسفة والإعلام.

قبول أعلى 400 طالب لكل قسم وفق أعلى الدرجات

وأعلن عن كيفية القبول في الأقسام من خلال التنسيق الداخلي للكلية، على أن يتقدم الطالب للقسم الذي يرغب فيه، ويتم القبول من بين أعلى 400 طالب وطالبة حاصلين على أعلى درجات، وتكون الدراسة عبر المنصات الإلكترونية، مشيرا إلى إلغاء الكتاب الورقي والاعتماد على المنصة الإلكترونية في المذاكرة والدراسة، واعتماد البابل شيت في الامتحانات.

3 شعب بقسمي الإعلام والجغرافيا

وأضاف عميد كلية الآداب، أن التخصص في شعب قسمي الإعلام والجغرافيا، يبدأ مع دخول الطالب الفرقة الثالثة ويكتب الرغبات، موضحا أن قسم الإعلام ينقسم لثلاثة شعب: علاقات عامة، إذاعة وتلفزيون وصحافة، مشيرا إلى تخصيص 3 شعب في الجغرافيا: شعبة عامة، شعبة خرائط، شعبة نظم وشعبة استشعار.

الطلاب الجدد في استقبال اتحاد طلاب الجامعة

وطمأن الدكتور عماد مخيمر الطلاب الجدد، الذين يلتحقون هذا العام بالفرقة الأولى، بأن زملاءهم من اتحاد كلية الآداب، ينتظرونهم على الباب الرئيسي للكلية في أيام التقديم بالكلية ويكونون معاونين لهم، ويرافقونهم إلى شؤون الطلاب وكسر الرهبة لديهم ومساعدتهم، فضلا عن استقبال المسؤولين في الكلية من أعضاء هيئة التدريس ذوي وأهلي الطلاب لطمأنتهم على أبنائهم وأن الطلاب في كنف الحرم الجامعي آمنين، علميا وإنسانيا وأدبيا.