رفع 53 ألف طن مخلفات صلبة من شوارع السنبلاوين بالدقهلية

شنت رئاسة مجلس ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، حملة مكبرة لمتابعة النظافة ورفع النفايات والمخلفات الصلبة من ضواحي المدينة والقرى والوحدات المحلية والعزب، بالتنسيق مع المحافظة ورؤساء الوحدات للارتقاء بمظهر المدينة وتلبية احتياجات المواطنين والتخلص الآمن من المخلفات.

رفع 53 ألف طن مخلفات صلبة

وأكد أحمد عبد العظيم، رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، في بيان، أنه تم رفع 53 ألف طن من المخلفات الصلبة المتنوعة في نطاق المدينة، ورفع 83 ألفا و780 طنا من النفايات في أرياف المدينة، وتم تفريغ الحاويات بحي عبد السلام ومساكن الإدارة التعليمية وناحية نوب طريف وحي النخل وشارع بورسعيد وميدان المحطة، وتم توريدها إلى مصنع تدوير المخلفات بالمدينة.

وفي نفس السياق، قال حاتم قابيل، رئيس مجلس ومدينة أجا، إنه تم رفع أكوام القمامة والمخلفات وتنظيف الشوارع من الأتربة وتسوية وتمهيد الطرق في نطاق المدينة، وأسفرت عن رفع 83 طنا من المخلفات وتوفير سيارات اللودر وإطلاق الجرارات لتجوب شوارع المدينة لتنظيفها ورصفها بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن وتحسين مستوى البيئة، والحملة استهدفت قرية منية سمنود ومنطقة الكوبري والمعهد الديني ومنطقة الشونة وجسر البحر.

كما شنت رئاسة مجلس ومدينة شربين حملة مكبرة لمتابعة أعمال النظافة في نطاق المدينة، وتضمنت تطهير شارع مدرسة أبو النجا والمعهد الديني، ورفع تجمعات القمامة من المنطقة وتنظيف عدد من القرى مثل رأس الخليج وكفر الترعة القديم وقرية الحصص وقرية الحطبة والدبوسي والعيادية وتحمل المخلفات إلى المقلب العمومي والتخلص الآمن منها.

صناديق قمامة أمام المحلات التجارية

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان، أن حملات النظافة مستمرة يوميا في المحافظة حتى تعود لأبهى صورها وتستعيد رونقها وجمالها، وذلك في إطار تحسين البيئة وتطوير منظومة النظافة، كما تم الدفع بصناديق القمامة أمام المحلات التجارية للقضاء على تراكمات القمامة.