«تربية الإسكندرية»: 9 توصيات لمؤتمر الإدارة التربوية للنهوض بالعملية التعليمية

كشف الدكتور محمد خميس حرب، رئيس قسم الإدارة التربوية وسياسات التعليم بكلية التربية جامعة الإسكندرية، ورئيس المؤتمر الدولي الثاني لقسم الإدارة التربوية وسياسات التعليم بكلية التربية والذي عقد بمقر الكلية تحت عنوان «قيادة المؤسسات التعليمية: رؤى واتجاهات معاصرة»، عن التوصيات التي قدمها المؤتمر.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية التوصيات التي أُعلنت في ختام أعمال المؤتمر بضرورة تنفيذها من أجل النهوض بالعملية التعليمية في مصر بشكل عام والإسكندرية بشكل خاص.

توصيات مؤتمر قيادة المؤسسات التعليمية

- الاهتمام بالدراسات البينية في مجال القيادة التعليمية والتركيز على توليد حقول معرفية جديدة ومنها سيكولوجية القيادة، والقيادة الرقمية، وقيادة المنهج المدرسي، وقيادة مجتمعات التعلم والقيادة الخضراء والتنشئة القيادية.

- إعادة تشكيل الخرائط البحثية بأقسام الإدارة التربوية بكليات التربية بالجامعات المصرية والعربية لتضمين تلك الدراسات فيها.

- توجيه طلاب الدراسات العليا على الالتزام بها والبحث فيها.

- توجيه الباحثين لإجراء بحوث نقل السياسات التعليمية.

- التركيز على أن الهدف الرئيس للنقل هو إصلاح المؤسسات التعليمية.

استراتيجية لتأهيل القيادات التعليمية

- وضع استراتيجية لتأهيل القيادات التعليمية قبل وأثناء الخدمة في ضوء معايير جودة القيادة التعليمية، على أن تكون هذه الاستراتيجية معلنة من خلال وسائل الإعلام الرسمية بوزارة التربية والتعليم يشارك فيها كافة الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة والقيادات في كافة المستويات الإدارية.

- تفعيل الدور الاستشاري لكليات التربية كبيوت خبرة للقيادات التعليمية.

- إكساب مديري المستقبل مهارات جديدة لتطوير أنفسهم مهنياً، والعمل مع آخرين، والحوار الفعال والتفاوض الناجح وصناعة القرارات، والتعامل مع الأفراد والجماعات.

تشكيل لجنة لمتابعة التوصيات

- أخيرا تشكيل لجنة برئاسة رئيس قسم الإدارة التربوية وسياسات التعليم، تضم ممثلين من القيادات الأكاديمية بكليات التربية، وكذلك ممثلين من القيادات العليا بديوان عام وزارة التربية والتعليم، والقيادات الوسطى بالإدارات التعليمية والقيادات التنفيذية في المدارس، لنشر التوصيات في كافة مؤسسات التعليم وإداراته ومتابعة ما تحقق منها على أرض الواقع وعرضه في العام القادم في المؤتمر الثالث لقسم الإدارة التربوية وسياسات التعليم بكلية التربية بجامعة الإسكندرية.