رئيس «البيئة العالمي»: الاحتباس الحراري سيؤدي لحدوث حرائق في مساحات واسعة

قال دكتور دوميط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي، إنّ المجتمع يعيش اليوم اضطرابًا مناخيًا عالميًا بسبب عدة أسباب منها الاحتباس العالمي هو أوصلنا لتلك المرحلة، والحرائق التي حدثت في كندا وأوروبا ولبنان وإفريقيا وغيرها هي حرائق وصلت إلى مراحل الرماد بمعنى أن كل الأشجار وكل شيء قد احترق حتى وصل إلى رماد.

فيضانات وحرائق بمناطق مختلفة نتيجة الاحتباس الحراري

أضاف رئيس حزب البيئة العالمي، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، كل تلك الحرائق بسبب الاحتباس العالمي التي ستؤدي في المستقبل لحدوث حرائق بمساحات واسعة وعدم السيطرة عليها واختلاف المناخ بالمناطق المختلفة بسبب احتباس طبقات الجو العليا لذلك تصبح الأمطار بشكل فيضانات والحر يصل إلى درجة الاحتراق.

ظاهرة النينو مسؤولة عن التغير المناخي

تابع« كامل»، ستشهد مناطق فيضانات وأمطار غزيرة ومناطق أخرى ستشهد برودة شديدة وحرائق شديدة بسبب الاحتباس الحراري المستمر منذ 5 سنوات حتى اليوم الذي يسمى «ظاهرة النينو» المسؤولة عن تغير المناخ.