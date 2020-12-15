محافظ القليوبية يقود حملة ليلية لمتابعة أعمال النظافة في بنها وشبرا

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ليلية لمدينة بنها وحي غرب شبرا الخيمة لمتابعة أعمال النظافة بالشوارع وخلوها من الإشغالات والباعة الجائلين وانتظام الحركة المرورية.

وأكد استمرار الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة النظافة، ومنع تواجد أي تراكمات والحفاظ على البيئة وظهور المدن بالشكل الجمالي والحضاري اللائق بها، واستمرار الدعم لتطوير المنظومة و تزويدها بأحدث المعدات.

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد ميدان وابور الثلج حيث وجه بمتابعة أعمال النظافة ورفع القمامة والمتابعة الجيدة، مؤكدا التنسيق لحملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بالمدينة. وتابع المحافظ الجولة بمدينة شبرا الخيمة بحي غرب، حيث تفقد ميدان المؤسسة.

ووجه بضرورة المتابعة الجيدة لمنع أي إشغالات أو باعة جائلين بالميدان؟ كما وجه المحافظ مسؤولي المرور باستمرار العمل على تحقيق السيولة المرورية وعدم السماح بالانتظار الخاطئ للسيارات.

وتابع المحافظ جولته بتفقد شارع أحمد عرابي، بعد القيام بحملة مكبرة من قبل الحي لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين.

وعلي هامش الجولة تفقد المحافظ أعمال الإطفاء والتبريد لحريق مصنع للدعاية والإعلان بمدينة قليوب على الطريق الزراعي، حيث نشب الحريق بالمصنع نتيجة ماس كهربي.

ورافق المحافظ خلال الجولة كل من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء مجدي العناني رئيس مدينة شبرا الخيمةـ واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة وعلي عبد الستار رئيس مدينة بنها.