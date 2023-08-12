«الزراعة» تنصح بالبدء في زراعة المانجو والنخيل والزيتون: الأجواء مناسبة

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنَّ أسباب انخفاض درجات الحرارة خلال الأوقات الحالية من شهر أغسطس يعود لسيطرة مرتفع العروض الوسطى، والذي يدفع الكتل الهوائية الشمالية القادمة من البحر المتوسط نحو البلاد والتي تقوم بتلطيف الأجواء خاصة في الليل والصباح الباكر.

الأجواء الحالية مناسبة جدا لشتل وتطعيم العديد من أشجار الفاكهة

وأضاف رئيس مركز معلومات تغير المناخ أنَّ الأجواء الحالية مناسبة جدا لشتل وتطعيم العديد من أشجار الفاكهة، وهي: المانجو الموالح الزيتون والنخيل، كذلك الأجواء مناسبة لزراعة عروة الخضر الجديدة لمحاصيل الطماطم والفلفل والكرنب وغيرها من المحاصيل الخريفية.

ضرورة التدخل بمحفزات النمو كالأحماض الأمينية والطحالب والسيتوكينين للمحاصيل

وتابع «فهيم»، أنَّ الأجواء أيضًا مناسبة للغاية للتدخل بمركبات البوتاسيوم لتحجيم ثمار الزيتون والتمور والكمثرى والموالح، مشدداً على ضرورة التدخل بمحفزات النمو كالأحماض الأمينية والطحالب والسيتوكينين للمحاصيل التي تأثر نموها بالموجة الحارة الطويلة التي مرت بالبلاد خلال شهري يوليو واغسطس مثل الأرز والذرة المتأخرة، كذلك بعض الخضر حديثة الشتل.

البلاد ستشهد هبات عالية وسريعة للرياح الشمالية

وأشار إلى أنَّ البلاد سوف تشهد هبات عالية وسريعة للرياح الشمالية، وهو ما يستلزم اتخاذ الحيطة والحذر لتلافي أي خسائر تتعرض لها المحاصيل ذات السيقان الطويلة مثل الذرة والسمسم وعباد الشمس، ويجب اتباع إرشادات وزارة الزراعة والمراكز البحثية الخاصة بعمليات الري والتسميد.