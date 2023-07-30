«الزراعة»: تنظيم 6 ندوات إرشادية لمكافحة آفات الذرة في الشرقية وسوهاج

طالب مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي المزراعين بضرورة فحص كل زراعات الذرة، للتأكد من عدم إصابتها بدودة الحشد الخريفية، وذلك لتهيؤ الظروف المناخية بسبب الموجة الحارة لبداية جيل الربيع من هذه الحشرات الفتاكه بزراعات الذرة والقصب بالتحديد، وكذلك الذرة الرفيعة.

انتشار دودة الحشد في كافة المحافظات

أكد تقرير للجنة التنسيقية لبرنامج الإدارة المستدامة لدودة الحشد الخريفية أن الوضع الحالي لدودة الحشد الخريفية في الزراعات المصرية يؤكد تسجيل تواجد الآفة في كل محافظات الجمهورية الزراعية على نبات الذرة، وأنه تم تسجيلها على بؤر محدودة في الزراعات الشتوية وتم السيطرة عليها.

وقال الدكتور أحمد عبدالمجيد، مدير معهد وقاية النبات، إنه تم تنفيذ العديد من البرامج الإرشادية لمكافحة دودة الحشد الخريفية، وأشتملت على تنظيم ست ندوات إرشادية بفرع المعهد بمحطة البحوث الزراعية في محافظات الوجه البحري والقبلي.

أضاف لـ الوطن أن برامج المكافحة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية شهدت المرور الحقلي في العديد من مراكز محافظة الشرقية وسوهاج.

وأشار «عبدالمجيد» إلى أن تلك البرامج الإرشادية ركزت على التوعية بمظاهر الإصابة بهذه الآفة الخطيرة، وكذلك أهم طرق الوقاية والمكافحة بالمبيدات الموصى بها من قِبل لجنة مبيدات الآفات الزراعية.

الآفات المخصصة لمكافحة دودة الحشد الخريفية

أوضح «عبدالمجيد» أن تلك المبيدات المعتمدة رسمياً هي فانتي 24% SC، اييزو 30% WG، جولد بين 90% SP، روبيك 50% WP، سبيدو 5.7% WG، كوراجن 20% SC، رادينت 12%SC وأوكتوكلود 9.75% SC.

وتابع أن من بين تلك المبيدات أيضا المبيد الحيوي بروتكتو WP 9.4% الذي ينتجه ويوزعه معهد وقاية النبات، وهو يكافح فقس دودة الحشد للآفة، مما يؤدي إلى خفض تعدادها.