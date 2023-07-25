أفضل 9 أصناف مانجو في مزارع الإسماعيلية.. «العويسي« و«النعومي» بالمقدمة

مع دخول ذروة موسم المانجو بمحافظة الإسماعيلية وارتفاع درجات الحرارة، يبحث المواطنون عن أفضل أصناف المانجو في مزارع الإسماعيلية، ويأتي في مقدمتها «العويسي» و«النعومي»، بالإضافة إلى أصناف المانجو الأجنبية التي يتم زراعتها في الإسماعيلية أيضا، ويزداد الضخ من أجود الأنواع في أسواق الجملة والتجزئة، مع إقبال المواطنين على الشراء بشكل كبير.

وتتنوع أصناف المانجو في الإسماعيلية وتنقسم إلى محلية وأجنبية تم استحداث زراعتها على مدار السنوات الماضية، وحققت نجاحا كبيرا في كميات المحصول، ولاقت استحسان المواطنين.

أفضل 9 أصناف مانجو في الإسماعيلية

وقال إبراهيم صالح، أحد مزارعي المانجو في منطقة التعاون بمحافظة الإسماعيلية، إن أفضل أصناف المانجو في المحافظة تبدأ بالعويس، وهو الأكثر تميزا وجودة بين جميع الأصناف الموجودة في الأسواق.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن مانجو العويس لها نوعين، الأول يكون الثمرة كبيرة الحجم وتتميز بزيادة الطعم السكري بها وتماسك الثمار من الداخل وتحملها درجات الحرارة، والنوع الثاني هو الفص ويتواجد بنفس الشجرة بحجم أقل، لكنه يتميز بزيادة نسبة السكروز به وهو من أغلى الأصناف.

وتابع أن من أفضل أصناف المانجو من الأصناف المحلية المتميزة في الإسماعيلية هي السكري الممتاز، وبدأ يظهر في الأسواق في الثلث الأخير من شهر يوليو، ويتميز بطعمه السكري وكبر حجم الثمرة، ويدخل مانجو التيمور ضمن أفضل الأنواع، ويتميز باستخدامه في صناعة الحلويات مثل الكنافة بالمانجو، كما تتميز بجودة طعمها، إلى جانب صنفي الصديقة والفونس.

وذكر أن الإقبال في بداية الموسم يكون بشكل أكبر على الأصناف المحلية لظهورها قبل الأصناف الأجنبية، مشيرا إلى أن هناك أصناف تظهر في منتصف الموسم مثل «خد الجميل» و«الزبدة».

وتابع: «الزبدة أو الزبدية كما يطلق عليها في بعض المحافظات من أجود الأنواع التي تستخدم في العصائر بسبب تحملها الكبير لدرجات الحرارة وزيادة نسبة اللحم الداخلي للثمرة وكبر حجمها، والذي يصل إلى نصف كيلو أحيانا للحبة الواحدة».

وأكد «صالح» أن الزبدة أكثر أنواع المانجو الصالحة للتخزين لتحملها الكبير عن باقي الأنواع وقدرتها على الاحتفاظ بخواصها الطبيعية لمدة تصل إلى عام كامل دون أي تغير في الشكل، ويمكن تخزينها في درجة حرارة صفر، بالقشرة الخارجية لها أو شرائح.

أفضل أصناف المانجو الأجنبية في الإسماعيلية

وقال محمود سامي، أحد مزارعي المانجو في منطقة المنايف، أكثر المناطق زراعة للمانجو الأجنبي بالإسماعيلية، إن الأصناف الأجنبية لها قدرة كبيرة على تحمل الظروف المناخية، وبالتالي يستمر موسم حصادها حتى شهر أكتوبر تقريبا، وبدأ عدد كبير من المزارعين في تصديرها خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن أكثر الأصناف انتشارا هي النعومي، وأهم ما يميزه هو كبر حجم الثمرة إلى جانب طعمها المتميز والذي يقارب نفس طعم أفضل الأصناف المحلية التي تميزت بها الإسماعيلية، مشيراً إلى أن معظم الأصناف المحلية تظهر في الأسواق مع بداية شهر أغسطس.

وقال «سامي»، إن عددا من الأصناف الأجنبية حققت نجاحا كبيرا مع المزارعين في الإسماعيلية على مدار السنوات الماضية، أبرزها النعومي والكيت والكنت، وأقبل عليها المواطنون بشكل كبير.

وحدد «سامي» أفضل الأنواع ترتيبا، وهي النعومي والكيت والكنت والكرمسون والأرتو، مع ظهور أصناف جديدة هذا العام توقع لها إقبالا كبيرا، مثل الليلي والبلانس والبرسنزت.