وزارة الداخلية: ضبط 320 قضية مخدرات وتنفيذ 84 ألف حكم متنوع

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوي الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق نتائج مميزة، أهمها ضبط 320 قضية مخدرات.

نتائج الحملات الأمنية

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (320) قضية مواد مخدرة بإجمالي (360) متهما ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (133,795 كيلوجراما).

كمية من مخدر البانجو وزنت (50,750 كيلوجراما).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (20,561 كيلوجراما).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (22,900 كيلوجرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (7,750 كيلوجراما).

كمية من مخدر الشابو وزنت (6,355 كيلوجراما).

كمية من مخدر الآيس وزنت (562 جراما).

كمية من مخدر البودر وزنت (585 جراما).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (150 جراما).

عدد (1928) قرص مخدر.

مجال قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (170 قطعة سلاح ناري بحوزة 151 متهما:

(18) بندقية آلية.

(22) بندقية خرطوش.

(5) طبنجات.

(125) فرد محلي.

(411) طلقة مختلفة الأعيرة.

(20) خزينة متنوعة.

(216) قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (83785) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

(356) حكم جناية.

(27168) حكم حبس جزئي.

(4411) حكم حبس مستأنف.

(40945) حكم غرامة.

(10905) مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (3) تشكيلات عصابية، ضمت (15) متهما ارتكبوا (8) حوادث متنوعة.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (23) متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (221) دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (21724) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص (54) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (7) منهم.