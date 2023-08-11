الداخلية تضبط شخصين لمحاولتهما غسل 50 مليون جنيه بالشرقية

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، شخصين لقيامهما بمحاولة غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه من الاتجار في المواد المخدرة، وتم اقتياد المتهمين إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد تمكن رجال الشرطة من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الشرقية، لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي، عن طريق قيامهما بشراء العقارات والأراضي، وشراء السيارات، فضلا عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

كما قدرت تلك الممتلكات بـ50 مليون جنيه تقريبا، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.