حبس 3 عاطلين لاتهامهم بحيازة المخدرات والسلاح في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطهم وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة وأسلحة نارية وبيضاء، بدائرة قسم ثان بنها، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الجنائي لفحصها.

وكشفت التحقيقات مع المتهمين، أنه بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامي، وتم تحرير محضر بالواقعة.

ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بإشراف اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفرض سيطرة وإثارة الفزع بين المواطنين بدائرة قسم ثان بنها، وتم ضبط المتهمين، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتحريز المضبوطات.

وتلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطاراً من المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث قسم ثان بنها، يفيد ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية ومسجلين خطر، لقيامهم بحيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية، حيث قاموا بإطلاق أعيرة نارية لبث الرعب في نفوس المواطنين، وفرض السيطرة متخذين دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.