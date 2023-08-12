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«الداخلية»: ضبط 92 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
12:17 م | السبت 12 أغسطس 2023
المرور- صورة أرشيفية

المرور- صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (91965) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:

(28938) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(2015) مخالفة السير بدون تراخيص.

(9) مخالفات دراجات نارية.

(32) مخالفة موقف عشوائى.

(16) مخالفة شروط التراخيص.

يأتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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بقلم محمد بركات