ما الفرق بين سلالة إي جي 5 ومتحور أوميكرون؟.. أستاذ مناعة يوضح

وسط قلق وترقب شديد من دول العالم، بدأت انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا تحمل اسم «إي جي 5»، بعد أن وصفتها منظمة الصحة العالمية بأنها «سلالة يجب أن تكون محل اهتمام»، عقب تسجيل مئات آلاف الحالات المصابة به داخل دول عديد خلال الأسابيع القليلة الماضية، وهو ما دفع البعض للتساؤول عن الفرق بينها وبين متحور أوميكرون.

وزارة الصحة والسكان، أكدت أن «إيه جي 5» هو فرع من متحور أوميكرون، لكنه حتى الآن لم تظهر أي إصابات به مصر، وعلى الرغم من تشابه المتحورين في بعض الأعراض إلا ان هناك اختلاف طفيف بينهما.

سلالة «إيه جي 5» الجديدة من كورونا

قال الدكتور حسني سلامة أستاذ المناعة والجهاز الهضمي، إن أعراض متحور أوميكرون حينما ظهرت، اختلفت عن بقية سلالات الفيروس، لكنها تشابهت مع أعراض نزلات البرد المعتادة في الشتاء، أما السلالة الجديدة «إيه جي 5» فلا تختلف عن سابقتها كثيرا سوى في أمور طفيفة.

وأضاف «سلامة» لـ«الوطن»، أن أعراض السلالة الجديدة لكورونا «إيه جي 5» يمكن أن تشمل أعراضها على السعال والحمى أو القشعريرة وضيق التنفس والتعب وآلام العضلات وفقدان حاستي الشم والتذوق علاوة على الصداع، بخلاف أوميكرون الذي لم يكن فقدان الشم والتذوق من أعراضه.

الانتشار السريع أهم ما يميز إيه جي 5

كما أوضح أستاذ المناعة، أن الفارق الأبرز بين أوميكرون وإيه جي 5 هو سعة الانتشار، والتي تعد أكبر في سلالة كورونا الجديدة، وهو ما أهلها للانتشار بسرعة في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من البلدان بالخارج بسرعة شديدة.

وأكدت الصحة أنه على المواطنين ارتداء الكمامات خلال فترة التقلبات الجوية، وعدم الاختلاط بالأشخاص المصابين بالأنفلونزا، موضحة أن فيروس كورونا أصبح أحد الفيروسات التنفسية وجرى إلغاء حالة الطوارئ المتعلقة به من قبل منظمة الصحة العالمية، لكن يجب الالتزام بالإجراءات الحترازية.