أعراض فيروس كورونا الجديد.. أصاب أكثر من مليون شخص خلال 28 يوما

أوضحت منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الرسمي على الانترنت أعراض فيروس كورونا الجديد، والذي يُعرف باسم EG.5، وهو السلالة الجديدة الناتجة عن متحور من نوع «سارس - كوفيد-2»، موضحة أنّ الأعراض لا تختلف عن كوفيد-19، والتي تتصمن الحمي والقشعريرة والتهاب الحلق.

متحور كورونا الجديد EG.5

وقالت مارجريت هاريس دي، مسؤولة الإعلام في منظمة الصحة العالمية، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن متحور كورونا الجديد EG.5 تم الإبلاغ عنه للمرة الأولى في فبرير الماضي، إلا أن سرعة انتشاره في يوليو كانت أكبر من المتوقع حيث أصاب أكثر من مليون شخص خلال 28 يومًا فقط في بعض الدول والتي منها الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأكدت أهمية عزل اأشخاص المصابين بهذا المتحور وإجراء الفحوصات عقب الإصابة بحد أقصي 12 أسبوعًا، مؤكدة أن منظمة الصحة العالمية تواصل وفريقها الاستشاري الفني المعني بتكوين لقاح COVID-19 (TAG-CO-VAC) لتقييم تأثير المتغيرات بانتظام على أداء لقاحات COVID-19 لإبلاغ القرارات بشأن تحديثات تكوين اللقاح.

أعراض فيروس كورونا الجديد

وعبر صفحتها على الإنترنت، كشفت الصحة العالمية عن أعراض فيروس كورونا الجديد، إذ أكدت أنّ الأعراض تختلف من شخص لآخر، وعادة ما تظهر من 5 إلى 6 أيام بعد التعرض، وتستمر من يوم إلى 14 يومًا، والأعراض الأكثر شيوعًا هي:

- حمى.

- قشعريرة.

- التهاب الحلق.

الأعراض الأقل شيوعًا هي:

آلام العضلات وثقل الذراعين أو الساقين.

التعب الشديد أو التعب.

سيلان أو انسداد الأنف أو العطس.

صداع.

التهاب العينين.

دوخة.

سعال جديد ومستمر.

ضيق أو ألم في الصدر.

ضيق في التنفس.

صوت أجش.

خدر أو وخز.

فقدان الشهية، غثيان، قيء، ألم بطني أو إسهال.

فقدان أو تغير حاسة التذوق أو الشم.

صعوبة النوم.

وطالبت الأشخاص الذين يعانون من الأعراض التالية، التوجه إلى أقرب مستشفى للحصول على الرعاية الطبية الفورية:

صعوبة في التنفس، خاصة عند الراحة، أو عدم القدرة على التحدث في الجمل

ارتباك

النعاس أو فقدان الوعي

ألم أو ضغط مستمر في الصدر

كون الجلد باردًا أو رطبًا أو يتحول لونه إلى شاحب أو مزرق

فقدان الكلام أو الحركة.

وأشارت إلى أنّه منذ ظهور جائحة كورونا في ديسمبر 2019، تم تسجيل أكثر من 760 مليون حالة إصابة و6.9 مليون حالة وفاة في جميع أنحاء العالم، لكن يُعتقد أن العدد الفعلي أعلى، كما تم إعطاء أكثر من 13 مليار جرعة لقاح.