ضبط 48 قطعة سلاح و20 تاجر مخدرات في حملة أمنية بأسيوط

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرتي قسمي أول وثاني شرطة أسيوط، وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط 48 قطعة سلاح ناري

ضبط 48 قطعة سلاح ناري، عبارة عن 12 بندقية آلية و11 بندقية خرطوش و2 طبنجة و23 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 38 متهما لـ16 منهم معلومات جنائية.

ضبط 17 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 20 متهما لـ15 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ 832 حكما قضائيا متنوعا.