الداخلية تكشف ملابسات صورة على «فيسبوك» لمتوفى بمستشفى في القليوبية

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات صورة على «فيسبوك» طلب ناشرها المساعدة في التعرف على هوية صاحب الصورة المتوفى بأحد المستشفيات بالقليوبية.

بلاغ لقسم شرطة الخانكة

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 10 أغسطس الجاري، تلقى قسم شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنوفية، يفيد بتعرض والده (صاحب الصورة المشار إليها) لوعكة صحية، أثناء تواجده بدائرة القسم، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى وتوفي أثناء إسعافه، وأضاف بعدم علمه بوفاة والده إلا عقب نشر صورته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبمراجعة التقرير الطبي المنسوب صدوره للمستشفى، الذي يفيد بحدوث الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، وعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.