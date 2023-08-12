هل يوجد علاقة بين نقص «فيتامين د» وزيادة الوزن؟​.. هيئة الدواء المصرية تجيب

أصدرَت هيئة الدواء المصرية منشورًا توعويًا للمواطنين بشأن علاقة «فيتامين د» بزيادة الوزن، موضحة أنَّه أحد الفيتامينات التي تذوب في الدهون، والتي يمكن الحصول عليها من خلال التعرض للشمس، أو تناول بعض الأطعمة والمكملات الغذائية.​​

نصائح يجب اتباعها عند تناول «فيتامين د»

وتابعت هيئة الدواء، أنَّ الدراسات تشير إلى أنَ زيادة وزن الجسم ترتبط بانخفاض مستوى «فيتامين د»، مبينًا أنَّ الأفراد الذين يعانون من السمنة غالبًا ما يكون لديهم نقص في مستويات «فيتامين د»، وقدمت مجموعة من النصائح منها:

- عدم تناول أو الاستمرار في تناول «فيتامين د» دون استشارة مقدم الرعاية الصحية.

- متابعة مستويات «فيتامين د» في الدم لتحديد مدى الحاجة لتناول أو إيقاف تناول المكملات الغذائية التي تحتوي عليه وذلك للحد من خطر الإصابة بتسمم «فيتامين د».​​

دورة جديدة من هيئة الدواء خاصة بمصانع المستحضرات الحيوية

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الدواء فتح باب التسجيل في دورة تدريبة حول الممارسات المعملية الجيدة بمعامل مراقبة الجودة بمصانع المستحضرات الصيدلية، لافتة الى أنَّ الدورة التدريبية تهدف إلى التعريف بأحدث الإرشادات الدولية حول مبادئ الممارسات المعملية الجيدة، ومبادئ ممارسات التوثيق الجيد والتحقق من سلامة البيانات وتكاملها، ونظم إدارة الجودة وكيفية إحكام الرقابة عليها، وكذلك التحقق من جودة المياه المستخدمة في الصناعة الدوائية. ​​