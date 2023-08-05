تحذير من «هيئة الدواء» بشأن استخدام المضادات الحيوية للأطفال

وجهة هيئة الدواء المصرية رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن استخدام المضادات الحيوية للأطفال، مشددة على لا يجب إعطاء المضادات الحيوية للأطفال دون وصف الطبيب لتفادي أي مضاعفات صحية يمكن أن تحدث.

تعليمات وإرشادات قبل استخدام المضادات الحيوية

وأكدت هيئة الدواء، في تقرير رسمي، أن المضادات الحيوية لها تعليمات وإرشادات هامة عند استخدامها ويجب تناولها تحت إشراف طبي، فهي لها طريقة للتخفيف وللتناول وطريقة للحفظ، مشيرة إلى أهمية الالتزام بفترة العلاج كاملة، حتى إذا تحسن الطفل قبل انتهاء المدة المحددة.

هل التهاب الحلق يعالج بالمضادات الحيوية؟

وأوضحت هيئة الدواء، أن المضادات الحيوية يمكن أن تستخدم لعلاج التهاب الحلق في حالة واحدة وهي عند الإصابة التي تسببها البكتيريا العقدية، مشيرة إلى أن التهاب الحلق الناتج عن فيروس لا يستخدم المضادات الحيوية فيها فالمضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات بل تعالج العدوى التي تسببها البكتريا.

في سياق آخر، أعلنت هيئة الدواء المصرية فتح باب التسجيل في دورة تدريبة حول الممارسات المعملية الجيدة بمعامل مراقبة الجودة بمصانع المستحضرات الصيدلية، لافتة إلى أن الدورة التدريبية تهدف إلى التعريف بأحدث الإرشادات الدولية حول مبادئ الممارسات المعملية الجيدة، ومبادئ ممارسات التوثيق الجيد والتحقق من سلامة البيانات وتكاملها، ونظم إدارة الجودة وكيفية إحكام الرقابة عليها، وكذلك التحقق من جودة المياه المستخدمة في الصناعة الدوائية.